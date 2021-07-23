Жителю Крыма, убившему 6-летнюю девочку, смягчили приговор

Суд смягчил приговор жителю Крыма, убившему 6-летнюю падчерицу.

Как уже сообщал «Новый День», семья Пилипенко переехала в Крым из Иваново в 2017 году. Поселились в Раздольненском районе. Через некоторое время назад мать 6-летней девочки и 2-летнего мальчика уехала работать в Китай. Поскольку она находилась на грани развода с мужем, детей собиралась взять с собой. Но муж – отец младшего ребенка – их не отдал.

По словам односельчан, мужчина нигде работал, жил на средства супруги, детей бил – из их дома часто слышались крики и детский плач.

11 ноября 2019 года он забрал детей из детского сада, сообщив, что их не будет до конца ноября по семейным обстоятельствам. На следующий день Тогда мужчина поехал он сообщил в полицию о пропаже девочки. Заявление сразу же передали в следственный комитет. Был объявлен розыск ребенка.

Мужчина признался в убийстве и показал, где спрятал тело.



Его приговорили к пожизненному заключению. Теперь Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) в апелляционном порядке приговор изменил.

«Судебная коллегия признала смягчающим наказание Пилипенко обстоятельством – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Наказание смягчено до 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В остальной части приговор оставлен без изменения. Решение суда вступило в законную силу».

В числе прочего, мужчина обязан выплатить матери убитой девочки 7 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.07.21

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