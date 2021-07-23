На американо-украинских учениях танковому обстрелу подверглось мирное село

По огородам украинского села Михайловка под Николаевым во время военных учений «Казацкая булава – 2021» было выпущено несколько танковых снарядов. Один из них разорвался в непосредственной близости от жилого дома.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

«Инцидент произошёл около 7:50 на территории 235-го общевойскового полигона «Широкий Лан» в селе Михайловка. В ходе стрельб военнослужащих из танков Т-64 выпущенные в направлении поселка Чемерлиево снаряды разорвались на окраинах населенного пункта», – приводит слова местных правоохранителей издание «Вести.УА».

По данному факту прокуратурой Николаевской области возбуждено уголовное дело по статье «Халантное обращение с оружием».

Отметим, что совместные учения США, Великобритании и Украины Cossack Mace – 2021 (Казацкая Булава – 2021) стартовали 12 июля на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.

В манёврах участвуют две тысячи военнослужащих Украины, Великобритании, США, Канады и Швеции, а также 300 единиц бронетехники.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.21

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