В Севастополе водитель ушедшего под землю авто несколько часов ждал инспекторов ГИБДД, в полном составе сопровождавших VIP-чиновника

Житель Севастополя, попав в ДТП, несколько часов ждал сотрудников ГИБДД, которые в полном составе сопровождали VIP-чиновника.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 23 июля на улице Ирисовой. Водитель легковушки, выезжая со второстепенной улицы на главную, почувствовал удар. Машина начала заваливаться вперед и вправо и практически встала на нос. Оказалось, автомобиль угодил в большую яму.
Грунт в этом месте провалился давно, но место не обнесли заграждением и не обозначили информационными аншлагами или знаками. По словам местных жителей, перед ямой просто поставили большой камень, но потом он куда-то исчез.
Водитель вызвал ГИБДД и ждал инспекторов 6 часов. А когда они, наконец, появились, то сообщили, что все это время были заняты в оцеплении и сопровождении некой VIP-персоны.
Севастополь, Илья Пелехов
Севастополь. Другие новости 25.07.21
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