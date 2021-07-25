В Севастополе водитель ушедшего под землю авто несколько часов ждал инспекторов ГИБДД, в полном составе сопровождавших VIP-чиновника

Житель Севастополя, попав в ДТП, несколько часов ждал сотрудников ГИБДД, которые в полном составе сопровождали VIP-чиновника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 23 июля на улице Ирисовой. Водитель легковушки, выезжая со второстепенной улицы на главную, почувствовал удар. Машина начала заваливаться вперед и вправо и практически встала на нос. Оказалось, автомобиль угодил в большую яму.

Грунт в этом месте провалился давно, но место не обнесли заграждением и не обозначили информационными аншлагами или знаками. По словам местных жителей, перед ямой просто поставили большой камень, но потом он куда-то исчез.

Водитель вызвал ГИБДД и ждал инспекторов 6 часов. А когда они, наконец, появились, то сообщили, что все это время были заняты в оцеплении и сопровождении некой VIP-персоны.

Севастополь, Илья Пелехов

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