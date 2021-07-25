В Крыму решили увековечить Че Гевару

В Крыму решили установить памятник Эрнесто Че Геваре. Об этом сообщила вице-премьер РК, руководитель крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой (РОДК) Ирина Кивико.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», установить монумент планируется к 95-летию команданте в 2023 году на территории фестиваля экстремальных видов спорта «Extreme Крым» в поселке Оленевка Черноморского района.

В РОДК даже заявили, что Че Гевара был в Крыму в начале 1960-х годов. Правда, никаких документальных подтверждений этому нет.

«Кивико, видимо, не в курсе, сколько людей казнил лично Че, сколько приказов о расстрелах отдал, а войну и революцию рассматривал как цель, а не средство, – комментирует ситуации telegram-канал ЧКХ. – Или устанавливая памятник революционеру в Крыму, она на что-то намекает?»

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.07.21

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