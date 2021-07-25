США готовят разнос Киеву за разговоры о «развороте в сторону Китая»

Вашингтон готовит срочные консультации американского посольства на Украине с администрацией Зеленского, премьер-министром и главой МИД по поводу прозвучавших сообщений о неких закулисных сделках Киева с Пекином и угрозами «развернуться к Китаю» после сделки Байдена и Меркель по газопроводу «Северный поток-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинским СМИ рассказал временный поверенный по делам США на Украине Джордж Кент.

Напомним, ранее официальный советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Киев пойдёт на сближение с Китаем из-за нежелания Запада давать деньги Украине и защищать её государственную и энегретическую безопасность.

«Я никогда не встречался с ним (Арестовичем – прим.«НД»). Не думаю, что он представляет позицию руководства страны», – заявил Кент.

«У нас будут встречи на этой неделе с официальными лицами из МИД, Кабмина и на Банковой (Офис Зеленского – прим. «НД») – думаю, там прозвучит непосредственная информация по этому поводу и будет озвучена позиция государства», – угрожающе добавил американский посол.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.07.21

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