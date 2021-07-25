Вашингтон осадил Меркель: Никакой «формулы Штайнмайера»

Предложенная Берлином «формула Штайнмайера» не подходит для урегулирования в Донбассе, так как не соответствует интересам «союзницы США» Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве сказал временный поверенный по делам США на Украине Джордж Кент.

Напомним, недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что ФРГ ждёт от Зеленского внесения в законодательство Украины на постоянной основе «формулы Штайнмайера», которая предполагает проведение выборов в Донбассе до передачи Киеву контроля над границей с РФ. Об этом она сказала сразу после визита в Вашингтон и встречи с Джо Байденом.

«По моему мнению, «формула Штайнмайера» не является формулой для решения всех вопросов. Для выборов должны быть условия, чтобы была возможность их нормально провести», – заявил Джордж Кент, намекая на предварительное установление полного контроля Украины над границей между Донбассом и Россией.

Вместе с тем, он поддержал «Нормандский формат», подчеркнув, что американцев устраивает сложившееся на этой переговорной площадке положение, когда выступают «трое против одного» – Франция, Германия и Украина против России.

В такой ситуации, отметил Кент, участие США в «Нормандском формате» будет излишним.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.07.21

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