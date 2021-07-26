В Крыму число жертв ковида превысило 1 тысячу 700 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 389 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 328 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 57 тысяч 930 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 706 крымчанин.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.07.21

Составлен рейтинг стран Европы с самым доступным бензином: Россия не вошла в топ-15. / Южнокорейская телекомпания извинилась за то, что ассоциировала Италию с пиццей, Норвегию с лососем, а Украину с Чернобылем. / Иногда они возвращаются: кто станет новым мэром Керчи. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»