В Крыму реконструируют одну из основных туристических трасс

В Крыму собираются реконструировать одну из основных туристических трасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о дороге от Перевального до Алушты, которую планируется перевести в категорию 1В.

Трассу расширят до 4 полос шириной 3,5 метра каждая.

т26 июля. Крыминформ. Дорогу от поселка Перевальное до Алушты планируют сделать четырехполосной. Это следует из задания на проектирование реконструкции дороги, опубликованного на портале госзакупок. Это позволит автомобилям развивать скорость до 100 км в час (в пределах населенных пунктов – до 80 км, в горной местности – до 60 км). Правда, тех задание предусматривает сокращение ширины полос в ходе проектирования.

Пропускная способность трассы превысит 14 тысяч машин в стуки.

Контракт на проектирование стоимостью 939 млн рублей получило АО «ВАД», работа должна быть завершена до конца 2022 года. Проектировщики должны предусмотреть разделительную полосу и обочины (тоже по 3,5 метра), 5 мостов и путепроводов (их количество может быть изменено), восстановление зеленых насаждений, снесенных в ходе строительства, а также определить необходимость подпорных стен и надземных пешеходных переходов.

Срок службы дорожного полотна должен составить не менее 24 лет.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.07.21

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