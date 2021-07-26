В Севастополе стремительно растет заболеваемость коронавирусом: суточная выявляемость за неделю увеличилась почти на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние сутки в городе зафиксировано 172 новых случая. От ковида умерли 4 человека в возрасте от 57 до 86 лет.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зарегистрировано 19 тысяч 957 зараженных, жертвами инфекции стали 826 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 26.07.21

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