В украинском Мелитополе красят гаражи в цвета флага ДНР

В Мелитополе украинские нацисты ищут хозяина гаража, раскрасившего ворота в цвета флага Донецкой народной республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», «сепаратисткий рисунок» обнаружили активисты сообщества бывших участников АТО в Донбассе «Центр побратимов».

«Мелитополь город черешен и одного ***, а может и не одного», – написали экс-боевики.

Администратор сообщества уже опубликовал адрес гаража и призвал «ветеранов АТО» провести «воспитательную работу» с владельцем.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.07.21

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