В Севастополе в ДТП попал пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Севастополе пассажирский автобус столкнулся с легковушкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления МЧС России, ДТП произошло сегодня на улице Сапунгорской в районе Ялтинского кольца.

По словам очевидцев двигался с превышением скорости и, не выдержав дистанции, столкнулся с автомобилем «Опель», двигавшемся в том же направлении. От удара автобус изменил направление движения и выехал за пределы дороги, врезавшись в информационный щит АЗС.

По версии МВД, виноват был водитель легковушки: при перестроении слева направо он не предоставил преимущество автобусу.

В ДТП пострадали три пассажира автобуса – их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 26.07.21

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