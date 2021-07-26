В одной из школ Севастополя завхоз избила старшеклассницу

В одной из школ Севастополя завхоз избила десятиклассницу. На грубость пенсионерки школьники жаловались и раньше, но руки до сих пор она не распускала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конфликт разгорелся между завхозом и ученицами старших классов, находившихся в школе на практике. Девочки утверждают, что завхоз в предшествующие дни все время на них кричала и заставляла мыть окна без страховки. Наконец, ей чем-то так не понравилась одна из школьниц, что 73-летняя сотрудница школы порвала документы девочки, ударила ее по шее и попыталась вытолкать из школы. Старшеклассница пыталась сопротивляться, но с напором разгневанной пенсионерки справиться не смогла.

Родители девочки обратились в полицию, началась проверка.

«Администрация ничего не отрицает: им уже приходилось извиняться за поведение завхоза на сайте школы, а директору – приезжать из отпуска, чтобы охладить пыл старушки», – пишет telegram-канал «Mash на волне». Почему буйную пенсионерку до сих пор не уволили, пока не ясно.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 27.07.21

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