Крымчанин угодил под статью УК за критику архитекторов начала ХХ века

В Ялте возбуждено уголовное дело по факту вандализма в Ливадийском дворце.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, разрисовавшего красной краской статую химеры на балюстраде внешней лестницы дворца.

По данным МВД РК, 33-летний местный житель был нетрезв и заявил, что «таким образом он хотел продемонстрировать свое неодобрение дизайну архитектурного творения и придать ему выразительность».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ – вандализм. Самозваному художнику грозит до трех месяцев лишения свободы.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 27.07.21

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