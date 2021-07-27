Крымчанин угодил под статью УК за критику архитекторов начала ХХ века

В Ялте возбуждено уголовное дело по факту вандализма в Ливадийском дворце.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, разрисовавшего красной краской статую химеры на балюстраде внешней лестницы дворца.
По данным МВД РК, 33-летний местный житель был нетрезв и заявил, что «таким образом он хотел продемонстрировать свое неодобрение дизайну архитектурного творения и придать ему выразительность».
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ – вандализм. Самозваному художнику грозит до трех месяцев лишения свободы.
Ялта, Олег Яковенко
Ялта. Другие новости 27.07.21
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