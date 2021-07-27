В Крыму снижается суточная выявляемость коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрирован 371 новый случай коронавирусной инфекции. Суточная выявляемость снижается третий день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 326 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам От инфекции умерли 8 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано более 58 тысяч 300 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 714 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.07.21

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