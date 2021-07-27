В Крыму нашли новую причину высоких цен на продукты

В Крыму остро не хватает мощностей для хранения фруктов и овощей. Об этом заявил вице-премьер РК – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

«Дефицит мощностей плодохранилищ составляет более 39%, овощехранилищ – 66%, – рассказал чиновник. – Строительство ОРЦ в Крыму позволит создать современные мощности для хранения сельхозпродукции, будет способствовать повышению продовольственной безопасности республики, создаст современную и эффективную систему сбыта продукции».

Кроме того, по словам Рюмшина, строительство логистических центров позволит «сформировать экономически оправданные цены на продовольствие, повысить конкурентоспособность продукции, производимой региональными товаропроизводителями, обеспечить население и гостей республики качественными крымскими продуктами».

Отметим, что о необходимости сельскохозяйственных оптово-распределительных центров в Крыму говорили еще 5 лет назад. О возможности отработать в республике пилотный проект по созданию мини-ОРЦ тогда же заявлял президент России.

Но до сих пор ничего не сделано.

Теперь в Рк надеются на возмещение из федерального бюджета 20% фактической стоимости созданной инфраструктуры – соответствующее постановление приняло правительство РФ, оно начнет действовать с 2022 года.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.07.21

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