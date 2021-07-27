Число зараженных ковидом в Севастополе превысило 20 тысяч

В Севастополе за сутки зарегистрировано 175 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 4 человека в возрасте 62 -84 лет.

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 20 тысяч 132 зараженных, что составляет почти 4% от официальной численности населения города. Жертвами ковида стали 830 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 27.07.21

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