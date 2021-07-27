Число зараженных ковидом в Севастополе превысило 20 тысяч

В Севастополе за сутки зарегистрировано 175 новых случаев коронавируса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 4 человека в возрасте 62 -84 лет.
Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 20 тысяч 132 зараженных, что составляет почти 4% от официальной численности населения города. Жертвами ковида стали 830 человек.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 27.07.21
В Крыму нашли новую причину высоких цен на продукты. / В Крыму снижается суточная выявляемость коронавируса. / Крымчанин угодил под статью УК за критику архитекторов начала ХХ века. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube