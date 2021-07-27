«От Харькова до Львова» – на Украине повальный спрос на российские паспорта

Киевская власть уже упустила момент, когда можно было эффективно противодействовать «зловещему замыслу» Москвы по массовому вовлечению украинцев в российское гражданство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, бывший начальник Главного управления МВД Украины в Крыму (1997-2000) генерал Геннадий Москаль.

По его словам, предпринимаемые сегодня кабинетом Зеленского экстренные меры, в частности, попытка лишить украинского гражданства всех, кто получил российский паспорт, катастрофически запоздали.

«Нужно было не спать, а думать. Я в 2014 году говорил и кричал про выдачу российских паспортов, я был услышан кем-то? Абсолютно нет, мне сказали: «Кто будет их брать?».

Ну вот посмотрите, кто их будет брать, их берут. Сколько паспортов взяли на неподконтрольной территории Луганской и Донецкой областей, а сколько взяли на подконтрольной Украине территории?..

Российские паспорта берут и во Львове, Харькове, Днепропетровске, и в любой области есть целая масса людей. Где наша Служба безопасности Украины и миграционная служба?..», – приводит слова Москаля «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.07.21

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