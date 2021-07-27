«Геть Стамбул!» – в Киеве состоялся масштабный Крестный ход православных канонической УПЦ

Крестный ход Украинской православной церкви (Московского патриархата) в честь 1033-летия крещения Руси собрал сегодня 350 тысяч верующих – на 50 тысяч больше, чем в «доковидном» 2019 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Климент.

«Если в 2019 году в Крестном ходе приняло участие около 300 тысяч человек, то в этом году их значительно больше – 350 тысяч», – отметил Климент.

Украинские СМИ заметили в рядах православных плакаты и транспаранты, осуждающие Константинопольского патриарха Варфоломея, который в сговоре с Порошенко и Госдепом США пошёл против воли подавляющего числа прихожан канонической УПЦ и «благословил» создание раскольничьей «ПЦУ».

Православные верующие несли плакаты с надписями «Бог есть любовь – Варфоломей есть Раздор», «Стоп рейдерство Варфоломея», «УПЦ – это мы, Наш митрополит – Онуфрий» и «Геть Стамбул!».

Напомним, ставка Варфоломея «Фанар» расположена в турецком Стамбуле.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.07.21

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