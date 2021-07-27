Зеленского обвинили в наличии российского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский готовит репрессивные меры против украинцев, обладающих паспортами РФ, а сам при этом имеет второе – российское гражданство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, бывший начальник Главного управления МВД Украины в Крыму (1997-2000) генерал Геннадий Москаль.

По его словам, иначе невозможно объяснить, каким образом Зеленский переоформил своё имущество в крымской Ливадии и продолжает оплачивать комунальные услуги по российскому законодательству.

«Скажите мне, а как у нашего президента есть недвижимость в Ливадии, в Крыму? Согласно документации, которую выдает администрация президента Российской Федерации, только на граждан России может быть оформлена недвижимость в Крыму.

Если оформили на граждан Украины, и они не переоформили до определенного срока по процедуре, все это изымается и передается в Фонд госимущества Крыма. Так как же у него недвижимость?.. С чем он борется?», – приводит слова Москаля «Политнавигатор».

Отметим, что квартира в Ливадии оформлена на супругу Зеленского Елену. Возможно, у Москаля есть данные о какой-то другой, «скрытой» недвижимости Владимира Зеленского.

Симферополь, Иван Капустин

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