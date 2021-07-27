В Детском парке Симферополя ребенок сломал позвоночник, прыгая на батуте

В Детском парке Симферополя девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочка играла на аттракционе «Лабиринт» и упала на землю, не застеленную матом, получив компрессионный перелом позвоночника.

Следственный комитет начал процессуальную проверку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренных статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.07.21

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