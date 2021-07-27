В администрации Симферополя в разгар рабочего дня веселятся и пьют шампанское

В администрации Симферополя скандал: в департаменте развития экономического потенциала в разгар рабочего дня веселились и пили шампанское.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гуляли не просто так – отмечали день рождения главы ведомства Оксаны Чубко. Она-то и выложила в соцстети фото, на котором запечатлены праздничный стол, а вокруг него два десятков чиновников.

Позже именинница эти снимки удалила, но их уже увидели все, «кому надо»: по факту вечеринки в рабочее время будет проведена служебная проверка, заверили в пресс-службе мэрии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.07.21

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