В Крыму наладили торговлю поддельными сертификатами о вакцинации против коронавируса

Сотрудники одного из медицинских учреждений Симферополя организовали торговлю поддельными сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, установлено, что с марта по апрель они изготовили 5 фальшивых сертификатов людям, которые фактически привиты не были.

В поддельных документах отмечалось, что люди, якобы, были привиты вакциной «Гам-КОВИД-Вак».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Медикам грозит до 2 лет лишения свободы с крупным штрафом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.07.21

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