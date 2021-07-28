Глава Крыма заявил о стабилизации ситуации с ковидом, Роспотребнадзор не согласен

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом: за неделю с 21 по 28 июля официально зафиксировали 2 тысячи 731 новый случай заболевания и 53 летальных исхода, что несколько меньше показателей предыдущей семидневки. Однако медики оптимизм главы республики не разделяют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», темп прироста распространения инфекции в среднем по РК за неделю составил 0,7. Среднесуточный показатель заболеваемости составляет 20,3, что выше среднероссийского (15,8).

Самая сложная ситуация вторую неделю отмечается в Судаке, где этот показатель составляет 36,4, что не только в более чем в 2 раза превышает среднероссийский, но и гораздо больше, чем в Москве.

В Ялте среднесуточный уровень составляет 33,6. Замыкает тройку самых неблагополучных территорий Советский район.

По-прежнему высока летальность инфекции: только за последние сутки скончались 9 человек.

Каждый третий из умерших за неделю не достиг 60-летнего возраста, каждый пятый скончался в первые трое суток после госпитализации.

«Нельзя говорить о стабилизации ситуации, – подытожила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. – Показатели заболеваемости нестабильные и могут качнуться как в одну, так и в другую сторону».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.07.21

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