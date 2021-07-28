В Крыму резко растет заболеваемость пневмонией

В Крыму на фоне коронавируса продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день эпидпорог по ОРВИ в целом по республике превышен на 24%, в Симферополе – на 86%. Уровень заболеваемости пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 300%. Число госпитализированных за неделю увеличилось более чем на треть.

По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, большое распространение в Крыму получил ротавирус, симптомы которого схожи с индийским штаммом коронавируса «Дельта». Однако система медицинской помощи выстроена так, что заболевшие люди вынуждены с температурой мотаться по лечебным учреждениям, сдавать анализы и тому подобное. Так, один крымчанин пожаловался главе РК, что не может получить результаты уже 6 дней, все это время ему не назначают лечение.

На подобные претензии Остапенко лишь рекомендует: при повышении температуры оставайтесь дома и ждите врача.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.07.21

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