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Среда, 28 июля 2021, 11:24 мск

Новости Крым

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В Крыму резко растет заболеваемость пневмонией

В Крыму на фоне коронавируса продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день эпидпорог по ОРВИ в целом по республике превышен на 24%, в Симферополе – на 86%. Уровень заболеваемости пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 300%. Число госпитализированных за неделю увеличилось более чем на треть.

По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, большое распространение в Крыму получил ротавирус, симптомы которого схожи с индийским штаммом коронавируса «Дельта». Однако система медицинской помощи выстроена так, что заболевшие люди вынуждены с температурой мотаться по лечебным учреждениям, сдавать анализы и тому подобное. Так, один крымчанин пожаловался главе РК, что не может получить результаты уже 6 дней, все это время ему не назначают лечение.

На подобные претензии Остапенко лишь рекомендует: при повышении температуры оставайтесь дома и ждите врача.

Симферополь, Лиана Макоба

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