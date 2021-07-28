Глава Крыма пообещал смягчение антиковидных ограничений для бизнеса – несмотря на массовые нарушения

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал смягчение антиковидных ограничений для бизнеса. В первую очередь, речь идет о заведениях общепита и аквапарках.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня Аксенов сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом. Медики с ним не согласились, но глава республики, похоже, свято верит в провозглашенную им же тенденцию, поэтому заявил: если положительная динамика сохранится, он готов на следующей неделе отметить запрет на работу общепита после 23 часов.

Правда, тут же выяснилось, что нарушителей этого запрета меньше не становится: в Судаке никак не могут справиться с двумя кафе (по данным министра финансов Крыма Ирины Кивико – с восьмью), игнорирующими ограничения, в Песчаном (Бахчисарайский район) – с пятью.

А в Ялте и вовсе фиксируется полный беспредел: на смену одним нарушителям приходят другие (за неделю только в пределах набережной открылось более 20 ночных заведений), повсеместно курят кальян, вокруг уличных музыкантов собираются толпы зрителей (все без масок). Появилась и новая напасть: скоростные катера, владельцы которых в местах базирования организуют кальянные и распивочные.

В целом, в региональную базу злостных нарушителей внесено уже 55 заведений общепита, а из тех, кто подавал документы на снятие ограничений, проверку прошли только 4 (в Евпатории, Черноморском, Феодосии) – им разрешат открыться с завтрашнего дня.

Остальные, даже если соблюдают ограничения, норовят обмануть власти, скрывая реальный уровень зарплаты и число сотрудников.

Аналогичная ситуация отмечается и в аквапарках: руководство этих объектов завалило власти Крыма просьбами снять ограничения, но при этом указывает в документах зарплату сотрудников в 2 – 3 тысячи рублей и не выполняет требования по санитарной обработке помещений.

Впрочем, по словам главы регионального Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, отсутствие дезинфекции – это проблема всего Крыма: в целом по республике санобработка выполняется на 40%, в Ялте – на 19%, а в Симферопольском районе – на 5%.

Однако глава Крыма, после обрушившейся на него со всех сторон критики, настроен на редкость лояльно: несмотря на многочисленные нарушения, он пообещал сегодня до конца дня принять решение по аквапаркам, а в следующую среду огласить вердикт по общепиту.

Что же касается злостных нарушителей, то им грозят не только закрытие на 90 дней, но и тотальные проверки со стороны МВД и налоговой.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.07.21

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