Ялту оккупировали пираты

В Ялте образовалась новая напасть: малый морской транспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане и туристы жалуются на скоростные катера, которые носятся вдоль побережья, ночью мешая спать обитателям прибрежных отелей, а днем распугивая купающихся в акватории пляжей.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, «100% все они ходят под пиратским флагом», то есть работают нелегально, налоги не платят и безопасность как свои клиентам, так и окружающим не гарантируют.

Более того, в местах базирования владельцы катеров (в самой Ялте они, по словам чиновников, кучкуются в районе морского порта) организуют кальянные и распивочные зоны, которые работают круглосуточно, что нарушает требования профилактики коронавируса.

С сегодняшнего дня в Ялте начались тотальные проверки малого морского транспорта.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 28.07.21

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