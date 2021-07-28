В Крыму пассажирский поезд снес легковушку

В Красногвардейском районе Крыма пассажирский поезд столкнулся с легковушкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель ВАЗа решил проскочить переезд перед поездом, несмотря на красный сигнал семафора и закрытый шлагбаум, выехал на рельсы и получил удар локомотивом состава, следовавшего из Санкт-Петербурга.

Водитель жив, автомобиль восстановлению не подлежит.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.07.21

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