В аэропорту Симферополя устроили провокацию

Въезд на территорию аэропорта Симферополя сегодня утром оказался заблокированным. Администрация аэропорта заявила, что затор образовался по независящим от нее причинам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официально ситуацию пока никто не комментирует. В соцсетях обсуждают несколько версий происходящего.

Большинство склонно обвинить в столпотворении машин так называемых бомбил – таксистов-нелегалов, которым не нравится политика аэропорта в отношении перевозчиков. Некоторые, наоборот, считают, что провокация была направлена как раз против нелегалов – организаторы пытались раздуть скандал, привлечь внимание властей и выдавить бомбил с хлебного места.

Есть и те, кто считает, что просто произошел в программе, управляющей шлагбаумами, но сторонников этой версии меньшинство.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.07.21

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