В Крыму отмечается взрывной рост цен на недвижимость: «Всего за несколько месяцев, по данным экспертов, цены на полуострове преодолели психологический барьер в 100 тысяч за квадратный метр и выросли еще на 50 тысяч рублей», – пишет ФАН.

Агентство Golden Brown Group публикует более высокие цифры: за последние 4 месяца средняя цена предложения выросла с 80-100 тысяч до 170-200 тысяч рублей за квадратный метр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольший спрос ожидаемо фиксируется на побережье: к лидерам ценника Ялте и Севастополю добавились Алушта и Евпатория, подтягивается Феодосия, Коктебель и Керчь. Растут цены и на частные дома в Черноморском и Сакском районах, а так же на побережье Азовского моря.

Эксперты отчасти объясняют взрывной рост дефицитом: на полуострове строится слишком мало жилой недвижимости: например, в 2020 году был сдано всего 190 тысяч квадратных метров, темпы жилого строительства почти в 2 раза меньше, чем в других регионах России.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.07.21

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