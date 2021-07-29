В Крым вернулась аномальная жара

В Крым вернулась аномально жаркая погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 5 дней среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов выше климатической нормы.

Так, сегодня столбики термометров могут подняться до +35 градусов в тени, в последний день июля – до +37, а в 1 августа – до +38.

Сегодня и завтра возможны грозы, потом осадков не ожидается.

В таких условиях велика опасность пожаров – как в природных территориях, так и в жилом и промышленном секторах.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.07.21

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