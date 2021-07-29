В Крыму поставлен антирекорд по суточной смертности от ковида

В Крыму за сутки зарегистрировано 385 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 275 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 2 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 10 человек. Это самый высокий суточный показатель за весь период пандемии.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 59 тысяч 61 зараженный, жертвами ковида стали 1 тысяча 733 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.07.21

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