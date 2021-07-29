В детском оздоровительном лагере Севастополя выявили коронавирус

В севастопольском детском оздоровительном лагере «Ласпи» проводится прокурорская проверка в связи с выявлением коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце минувшей недели в лагерь приезжали врачи для массового осмотра детей. По результатам анализов у одного ребенка выявили коронавирус в бессимптомной форме. Его и весь отряд, в котором он находился, отправили по дамам. Сейчас дети находятся под наблюдением медиков.

Еще трех детей отправили в больницу с симптомами ОРВИ.

По факту заболевания детей Росптребнадзор начал эпидрасследование. Свою проверку организовала и прокуратура. Руководству лагеря уже внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 29.07.21

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