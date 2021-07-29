«Акватория закрыта, связь заглушена»: представители федерального правительства потянулись в Крым

Представители российского правительства потянулись в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отдыхать и поправлять здоровье на полуостров уже прибыли заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сегодня к ним присоединился председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Акватория закрыта, связь заглушена, установлена бесполетная зона, – отмечает telegram-канал «Инцидент Крым и Севастополь. – От кого так скрываться, от народа? Или чего они там так боятся..»

В пятницу на полуостров прибудет и вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Правда, он едет работать: проконтролировать исполнение ФЦП в Крыму и Севастполе, а также обсудить новые инфраструктурные проекты.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 29.07.21

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