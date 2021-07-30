В Крыму погиб заместитель председателя Сакского городского совета Михаил Каширин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», его сбила машина на Евпаторийском шоссе – том самом, что недавно с помпой открывали вице-премьер Евгений Кабанов с главой администрации Саки Александром Овдиенко.

«Дорога без пешеходных переходов и светофоров с четырёхполосным движением небезопасна», – комментирует ситуацию telegram-канал «ЧС».

Правда, в МВД по РК утверждают: переход был, но Каширин переходил дорогу в неположенном месте: «Водитель автомобиля «Audi A6» сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода». Зачем уважаемому человеку понадобилось перебегать дорогу с напряженным движением, если рядом был переход, пока неясно.

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 29.07.21

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