Коварная медуза: в Крыму перевернулось прогулочное судно с туристами

В Крыму перевернулось прогулочное судно с 10 туристами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе крымского линейного управления МВД России на транспорте, инцидент произошел в 10 километрах от мыса Фиолент в районе грота Дианы.

«Во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана вскочили на ноги и бросились ее рассматривать, – рассказали в ведомстве. – От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде».

Упавших в воду спасли проходящие рядом экскурсионные катера. Никто не пострадал. Перевернувшееся судно отбуксировал к берегу корабль береговой охраны ФСБ.

По факту инцидента проводится проверка.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 29.07.21

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