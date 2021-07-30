Крым продолжает бить рекорды смертности от ковида

В Крыму за сутки зарегистрировано 383 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 253 выявлены при обращении за медицинской помощью, 125 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 5 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 12 человек. Это самый высокой показатель за весь период пандемии.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 59 тысячи 444 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 745 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.07.21

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