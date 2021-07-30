Хуснуллин сообщил о результатах поиска пресной воды в Азовском море

Под Азовским морем есть пресная вода: первая партия уже отправлена на экспертизу. Об этом сегодня заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как уже сообщал «Новый День», разведывательные работы по определению объемов и качества запасов пресной воды начались в Азовском море в мае.

Специалисты «Росгеологии» выдвинули предположение, что подрусловый сток рек в акваторию Азовского моря достигает 2 млрд кубометров в год. В этом случае ежегодно можно будет качать в Крым около 1 млрд кубов.

Предварительное научное обоснование должны были подготовить к 1 июля.

Однако туже в июне глава РК Сергей Аксенов, лоббирующий строительство в Крыму опреснительных установок, усомнился в перспективности этого проекта.

Тем не менее, по настоянию федеральных властей, исследования продолжились, и сегодня Хуснуллин сообщил о первых результатах:

«Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Вода там есть. Второй вопрос – питьевая она или не питьевая, в каком объёме её будут добывать».

По словам Хуснуллина, пробы отправлены для анализа в Москву. В августе будут пробурены новые скважины, чтобы оценить запасы пресной воды. Полностью данные, необходимые для принятия решения о добыче воды, должны быть получены к концу сентября.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.07.21

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