В срыве сроков по объектам ФЦП в Крыму оказались виноваты туристы

10% объектов, строящихся в Крыму в рамках ФЦП, отстают от графика. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в текущем году в рамках федеральной программы развития Крыма и Севастополя в республике реализуется 320 мероприятий на общую сумму 36 -38 млрд рублей. По 30 объектам работы идут с запозданием.

«С точки зрения всех технологий и подходов к стройке, все нагоним в течение двух месяцев, – заверил Аксенов. – Отставания по этому году не будет».

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, одной из причин, тормозящих ход ФЦП, является наплыв туристов: они увеличивают нагрузку на инженерные сети и дороги.

«Много туристов приезжают – это хорошо, но в то же время это дает большую нагрузку на инженерную инфраструктуру, на дорожное строительство. Надо, чтобы загрузка была равномерна в течение года», – заявил чиновник.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.07.21

Хуснуллин сообщил о результатах поиска пресной воды в Азовском море. / У Керчи появился новый руководитель – временный. / Крым продолжает бить рекорды смертности от ковида. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»