В Крыму стремительно растет смертность от ковида

В Крыму за сутки зарегистрировано 379 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 271 выявлены при обращении за медицинской помощью, 103 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 5 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 14 человек. Это новый антирекорд. Отметим, что число умерших увеличивается ежедневно. Если за период с 18 по 24 июня зарегистрировано 54 летальных исхода, то минувшую неделю – 66. Рост 22%.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 59 тысяч 823 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 759 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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