Заболеваемость ковидом В Крыму в июле возросла более чем в 2 раза

В Крыму за сутки зарегистрирован 381 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 277 выявлены при обращении за медицинской помощью, 99 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 5 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 10 человек.

В течение июля в РК выявлены 11 тысяч 571 инфицированный. Это в почти в 2,3 раза больше, чем в июне и самый высокий месячный показатель за весь период пандемии. В июле в Крыму были установлены антирекорды по суточной заболеваемости и смертности – 409 и 14 соответственно.

Всего в течение месяца о инфекции умерли 260 крымчан. Это тоже самый высокий месячный показатель.

В целом с начала эпидемии в РК зафиксировано 60 тысяч 204 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 769 крымчанин. Летальность коронавируса по итогам июля составила 2,9%

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.08.21

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