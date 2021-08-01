Крымский мост внесли в категорию «Мосты Украины»

Украинская Вікіпедія создала раздел «Мосты Украины», куда внесла построенный Россией Крымский мост.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на своеобразное признание Украиной реального существования грандиозного инженерного сооружения обратил внимание телеграм-канал «Русский тарантасъ».

Напомним, украинская пропаганда долгое время отрицала саму возможность постройки транспортного перехода через Керченский пролив между Таманью и Крымом.

«Украинцы просто блистательно выкрутились из неудобной истории с Крымским мостом. Внесли его в Википедии в раздел «Мости України». Зрада превратилась в перемогу. Даже Геббельс до такого бы не додумался, а украинцам нормал... Такие у нас шустрые братья», – отмечают авторы телеграм-канала.

Кроме Крымского моста, украинцы присвоили себе ещё один объект на российском полуострове – «Генуэзский мост» (часть древнего фортификационного сооружения в старой части Феодосии недалеко от башни Климента VI).

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.08.21

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