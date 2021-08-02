Крым подаст иск к Украине за водную блокаду до конца года

Иск к Украине на возмещение ущерба, нанесенного Крыму водной блокадой, будет подан до конца текущего года. Об этом сообщили в Госсовете РК.

Как уже сообщал «Новый День», после вхождения Крыма в состав России, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, лишив водоснабжения северную часть полуострова. Чтобы решить проблему водоснабжения крымчанам пришлось бурить дополнительные артезианские скважины, что привело к засаливанию почв и повышению уровня минерализации, употребляемой в пищу в отдельных районах полуострова.

Особенно проблема водоснабжения обострилась летом 2020 года, когда на Крым обрушилась затяжная засуха.

На сегодняшний день, ущерб, нанесенный Украиной полуострову водной блокадой, оценивает в 1,5 трлн рублей. Но эта цифра еще неокончательная.

Напомним, власти Крыма собираются предъявить Украине минимум 5 исков: за водную, энергетическую, продовольственную, транспортную и банковскую блокады. Предварительный ущерб по первым четырем оценивается в 10 трлн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.08.21

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