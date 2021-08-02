В Крыму за сутки от ковида умерли 10 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 373 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 290 выявлены при обращении за медицинской помощью, 81 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 2 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 10 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 60 тысяч 577 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 779 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.08.21

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