В Севастополе дети отравились угарным газом

В Севастополе дети 5, 7 и 9 лет отравились угарным газом.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, инцидент произошел накануне вечером в частном доме по улице Полтавская.

Хозяева дом заметили, что трои их сыновей выглядят вялыми и больными. Они обратились в больницу, где мальчикам поставили диагноз «Отравление угарным газом». Сейчас дети находятся в медучреждении, их состояние стабильно, угрозы жизни и здоровью нет.

По предварительной версии, отравление произошло из-за утеки газа из котла: оборудование официально не было введено в эксплуатацию, но использовалось долгое время.

Следователи проводят проверку.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 02.08.21

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