В украинских реках обнаружили следы антиковидных препаратов

В украинских реках обнаружили остатки лекарств против коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты исследовали три основных питьевых источника страны – Днепр, Днестр и Северский Донец. И во всех обнаружили следы препаратов, используемых для лечения ковида.

«Ковидных» препаратов очень много. То, что входит именно в «ковидный» протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде, – заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев. – Большое количество людей лечится, и это все попадает туда».

По словам чиновника, ситуация в украинских реках мало чем отличается от Европы: «Мы не можем сказать, что у нас состояние значительно хуже, чем у соседей в Европе, потому что нет еще глубинных исследований, мы их только начали».

По мнению замминистра, наличие в воде фармпрепаратов означает плохую работу очистных сооружений.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.08.21

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