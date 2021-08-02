В Крыму часть заведений общепита получила разрешение работать ночью

В Крыму 18 заведений общепита получили разрешение работать после 23:00. Об этом сообщила вице-премьер РК – министр финансов Ирина Кивико.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для получения такого разрешения руководство заведения должно было предоставить определенный пакет документов, а также доступ к камерам видеонаблюдения и обеспечить вакцинацию от коронавируса всех сотрудников.

Из 54 проверенных на сегодняшний день заведений этим требованиям соответствовали только 18. Одна из наиболее частых причин отказа – попытка скрыть реальное число работников: работодатели часть сотрудников пытаются провести как неоплачиваемых или малооплачиваемых стажеров, выдавая им большую часть зарплаты «в конверте» и сокращая тем самым налогооблагаемую базу.

Те, кто получил разрешение работать ночью, будут отмечены специальной табличкой.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.08.21

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