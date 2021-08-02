Заболеваемость коронавирусом в Севастополе выросла в 2,4 раза

Заболеваемость коронавирусом в Севастополе за последний месяц выросла в 2,4 раза: если в июне было выявлено 1 тысяча 775 новых случаев, то в июле – 4 тысячи 227.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», растет и смертность: в июне ежедневно сообщалось об 1 – 2 скончавшихся. Антирекорд месяца составил 4 человека за сутки (27 июня). А в июле 4 летальных исхода в день стали обыденностью, к концу месяца суточная смертность достигла 6 человек. Всего в течение месяца жертвами инфекции стали 118 человек, что в 2,2 раза больше, чем в июне.

Всего с начала эпидемии в Севастополе выявлено 21 тысяча 186 инфицированных, от коронавируса умерли 862 человека.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 02.08.21

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