Большинство ушло в «тень»: в Крыму отчитались об очередных туристических рекордах

В Крыму с начала 2021 года отдохнули более 5 млн туристов. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов со ссылкой на республиканское министерство курортов и туризма.

«За 7 месяцев турпоток в Крым составил 5 миллионов 67 тысяч туристов, что на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года, – сообщил глава республики. – Только за два летних месяца, в июне – июле, в республике отдохнули свыше 3 миллионов туристов, что в 2 раза больше, чем за тот же период 2020 года, и на 13% больше, чем за аналогичный период 2019 года».

По словам Аксенова, 60% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% – авиасообщением, 8% – по железной дороге. Каким образом в Крым попадают жители Украины, поток которых, по словам главы крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, все время растет, неясно – в статистике, озвученной главой РК, этой категории туристов места не нашлось.



Согласно официальным данным, в июле в РК работали более 1 тысячи отелей и санаториев общей вместимостью более 155 тысяч мест. «Средняя загрузка работающих средств размещения превысила 82%, в отдельных регионах более 90% – 95%, тогда как в 2019 году объекты в среднем в этот период были загружены на 76%», – отмечает Аксенов. Это тоже любопытные цифры. Даже если предположить, что каждый турист провел в Крыму всего неделю (обычно больше, а санаторный курс длится и вовсе не менее 3 недель), то получается, что в официальных средствах размещения в июне-июле побывали не более 1,5 млн туристов, большая же часть разместилась в частном секторе или нелегальных отелях.



Кстати, по данным управления ФНС по Республике Крым, за 6 месяцев 2021 года прямые налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли составили свыше 2 миллиардов рублей. Это, конечно, на 54,9% больше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2020 года (когда с апреля по июль турсектор вообще не работал), но получается, что каждый турист принес в крымскую казну все 606 рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.08.21

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