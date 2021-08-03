В Севастополе ищут женщину, избившую ребенка-инвалида

Следственный комитет начал проверку по факту избиения ребенка-инвалида в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео, запечатлевшее инцидент появилось в соцсетях накануне: женщина бьет больную девочку по плечам и рукам, что-то жестко ей выговаривает, ребенок истерит, что только усиливает гнев сопровождающей.

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Видео попало в поле зрения сотрудников ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, руководитель ведомства Владимир Терентьев поручил организовать всестороннюю проверку и выяснить все обстоятельства.

«В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям данной гражданки, в целом проверена обстановка в семье, где проживает ребенок-инвалид, оказание ему помощи и содействия со стороны социальных и контролирующих служб», – уточнили в ГСУ.

Севастополь, Лиана Макоба

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