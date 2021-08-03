В Крыму от ковида умерли еще 14 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 368 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 339 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 14 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 60 тысяч 945 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 793 крымчанина.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 03.08.21
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